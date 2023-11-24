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الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

دراسة طبية جديدة تكشف علاقة تناول الفشار المملح وتاثيره على الصحة العامة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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كشفت دراسة طبية جديدة أن الأشخاص الذين يتناولون  الفشار المملح يوميا قد يكونون أقل عرضة للمعاناة من الخرف، وكان قد توصل الباحثون في جامعة Rush في شيكاغو إلى هذا الاكتشاف بعد تتبع 3300 بالغ يبلغ عمرهم 75 عاما في المتوسط ولم يصابوا بالخرف لمدة ست سنوات واختبار قدراتهم الإدراكية مثل الاضطرار إلى تذكر قائمة من الكلمات وتذكر الأرقام وإعادتها إلى الترتيب الصحيح.

ووجدوا الباحثون أن أولئك الذين تناولوا ثلاث أوقيات أو أكثر من الحبوب الكاملة يوميا مثل الفشار المملح قليلا أو الكينوا ولديهم معدل أبطأ من التدهور المعرفي مقارنة بأولئك الذين بالكاد تناولوا الحبوب وتبين أيضا أن الأشخاص الذين يتناولون الحبوب الكاملة هم أيضا أكثر عرضة لاتباع نمط حياة صحي مثل النوم أو ممارسة التمارين الرياضية بشكل أكبر ما يساعد أيضا في تقليل خطر الإصابة بالخرف.

وتحتوي الحبوب الكاملة على نسبة عالية جدا من الألياف ما يبطئ امتصاص السكر في مجرى الدم ويمنع ارتفاع السكر الذي يمكن أن يسبب الترسبات في الشرايين والالتهابات ما يزيد من خطر الإصابة بالخرف.

ويذكر أن الدراسة قائمة على الملاحظة ولم تتمكن من إثبات أن تناول الفشار وحده يقلل من خطر الإصابة بالخرف  كما أنها لم تأخذ بعين الاعتبار الإضافات الموضوعة على الفشار مثل الزبدة والسكر والتي قد تزيد من خطر الإصابة بالخرف عن طريق زيادة خطر الإصابة بالسمنة

وتتضمن قيود الدراسة الإبلاغ عن الوجبات الغذائية ذاتيا مع عدم مطالبة المشاركين بتقديم أدلة على الحبوب الكاملة التي تناولوها.

الفشار دراسة الخرف أطباء الصحة