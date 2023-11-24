بالصور.. متابعات ميدانية لأعمال صيانة أعمدة الإنارة بمركزي الشهداء وبركة السبع

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أهمية المتابعة الدورية لصيانة أعمدة الإنارة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة للتأكد من انتظام سير منظومة العمل وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة.

وذلك في إطار الخطة الشاملة لمراجعة الحالة الفنية لأعمدة وشبكات الإنارة بنطاق المحافظة للتحقق من مراعاتها لكافة اشتراطات الأمن والسلامة حفاظا على أرواح المواطنين وتزامناً مع موسم الشتاء.

وقد تابع محافظ المنوفية جهود الوحدات المحلية لمركزى الشهداء وبركة السبع فى المرور الميدانى لمتابعة صيانة شبكات الإنارة و الكهرباء وإزالة كافة الوصلات العشوائية والغير مؤمنة وإصلاح كافة الأعطال بها وتجديد الأعمدة المتهالكة.

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