ads
الجمعة 24 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. متابعات ميدانية لأعمال صيانة أعمدة الإنارة بمركزي الشهداء وبركة السبع

جانب من الاعمال
جانب من الاعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أهمية المتابعة الدورية لصيانة أعمدة الإنارة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة للتأكد من انتظام سير منظومة العمل وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة.

وذلك في إطار الخطة الشاملة لمراجعة الحالة الفنية لأعمدة وشبكات الإنارة بنطاق المحافظة للتحقق من مراعاتها لكافة اشتراطات الأمن والسلامة حفاظا على أرواح المواطنين وتزامناً مع موسم الشتاء.

وقد تابع محافظ المنوفية جهود الوحدات المحلية لمركزى الشهداء وبركة السبع فى المرور الميدانى لمتابعة صيانة شبكات الإنارة و الكهرباء وإزالة كافة الوصلات العشوائية والغير مؤمنة وإصلاح كافة الأعطال بها وتجديد الأعمدة المتهالكة.

IMG-20231124-WA0001
IMG-20231124-WA0001
IMG-20231124-WA0002
IMG-20231124-WA0002
IMG-20231124-WA0003
IMG-20231124-WA0003
IMG-20231124-WA0006
IMG-20231124-WA0006
IMG-20231124-WA0008
IMG-20231124-WA0008
IMG-20231124-WA0007
IMG-20231124-WA0007
IMG-20231124-WA0011
IMG-20231124-WA0011
IMG-20231124-WA0005
IMG-20231124-WA0005
IMG-20231124-WA0010
IMG-20231124-WA0010
IMG-20231124-WA0009
IMG-20231124-WA0009
IMG-20231124-WA0004
IMG-20231124-WA0004
IMG-20231124-WA0012
IMG-20231124-WA0012
أعمدة الإنارة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المنوفية الوحدات المحلية بركة السبع