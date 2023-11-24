اليوم.. الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وميديما الغاني بدوري أبطال أفريقيا

يعقد اليوم الجمعة، الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وميديما الغاني المقرر لها مساء غد السبت، على ملعب السلام في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويمثل الأهلى فى الاجتماع الفنى لمباراة ميدياما الغاني الكابتن سمير عدلي المدير الإداري، ووائل محمد إداري الفريق.

ويشهد الاجتماع الفني الاتفاق على الزي الرسمي الذي سيخوض به الفريقين، بالإضافة إلى مراجعة كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة.

ويعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق اليوم وذلك استعدادا لمواجهة فريق ميدياما الغاني في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها مساء غدا على ملعب السلام.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الجمعة على ملعب مختار التتش بالجزيرة وذلك استعدادا لمواجهة فريق ميدياما الغاني في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا في اللقاء المقرر إقامته مساء غدا السبت على ملعب الأهلى we بالسلام.

ويسمح الأهلي بحضور وسائل الإعلام أول ربع ساعة من مران اليوم الجمعة وذلك وفقا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف.

مران الأهلي أمس استعدادا لمباراة ميدياما الغاني

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استأنف تدريباته أمس على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة ميدياما، التي تقام مساء غد السبت ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة المقبلة.

وخاض لاعبو الفريق فقرة بدنية قبل تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة.

وانتظم لاعبو الفريق الدوليون في مران أمس بعد انتهاء مهمتهم مع المنتخبات الوطنية خلال فترة الأجندة الدولية لشهر نوفمبر الجاري.

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة من التدريبات يوم الأربعاء الماضي، واستأنف الفريق مرانه أمس الخميس، والذي حرص خلاله الجهاز الفني على تطبيق الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة ميدياما.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف إدارة مباراة الأهلى وميدياما الغاني إلى حكم الساحة على بوبو تراوري ويعاونه موديبو ساماكي كمساعد أول، وأمادو بيلي جيس أمادو كمساعد ثانٍى وإبراهيما كيتا حكمًا رابعًا.