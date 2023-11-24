ريهام حجاج تناشد بنقل طفل فلسطيني لمصر وتعلن التكفل بعلاجه

ناشدت الفنانة ريهام حجاج السلطات المعنية بمصر، بسرعة نقل أحد أطفال غزة المصابين جراء المجازر التى يرتكبها العدوان الإسرائيلى المجرم، حيث ظهر الطفل يناشد بالتدخل لعلاجه حيث أنه تم اصابته فى يده، وإن لم يتم التدخل خلال ساعات سيتم بترها بالكامل.

https://www.instagram.com/reel/C0APSStrYG5/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

وناشد الطفل الدولة المصرية من خلال فيديو قام بنشره، بسرعة نقله إلى الأراضى المصرية لتلقى العلاج، وإنقاذ حالته، وإنتشر الفيديو الذى بثه الطفل بشكل كبير وتفاعل معه كل رواد السوشيال ميديا.

وعلقت الفنانة ريهام حجاج على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، بضرورة تدخل الجهات المعنية، وأعلنت عن تكفلها برحلة علاجه كامله على نفقتها الخاصة.

يشار أن العدوان الإسرائيلى المجرم، يمارس كل أنواع وطرق الإبادة البشرية للشعب الفلسطينى بقطاع غزة، ويرتكب مجازر إنسانية فى حق الأطفال والنساء والمدنيين العزل، ويقوم بقصف المستشفيات و المدارس والمبانى السكنية.

يذكر أن الفنانة ريهام حجاج شاركت فى السباق الرمضانى الماضى بمسلسل "جميلة"، بطولة ريهام حجاج، عبير صبرى، يسرا اللوزى، أحمد وفيق، سوسن بدر، هانى عادل، تأليف أيمن سلامة والإخراج سامح عبد العزيز.