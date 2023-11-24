السيسي يستقبل رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا لعقد مباحثات ثلاثية حول غزة

افادت الرئاسة المصرية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يستقبل رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا لعقد مباحثات ثلاثية مشتركة بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، اليوم الجمعة، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية.

يذكر أن إسرائيل وحركة حماس توصلتا، بفضل الجهود المصرية القطرية الأمريكية، لاتفاق هدنة إنسانية تستمر لمدة أربعة أيام، تشمل وقف أعمال القتال، وتتضمن الإفراج عن 50 من المحتجزين في غزة وسيكون المفرج عنهم من جانب حماس (من النساء والأطفال) وفي المقابل ستطلق إسرائيل سراح 150 فلسطينيا من السجون (المفرج عنهم الفلسطينيون سيكونون من النساء والأطفال) ، والسماح بدخول مئات الشاحنات من المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى قطاع غزة.