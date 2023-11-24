كولر والشناوي يحضران المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ميدياما الغاني

يحضر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومحمد الشناوي قائد الفريق، اليوم الجمعة المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ميدياما الغاني بالجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها غداً السبت على ستاد السلام.

ويبدأ المؤتمر الصحفي الخاص بالأهلي مساءً ويتحدث المدير الفني وقائد الفريق عن المباراة في حضور وسائل الإعلام.

كما يعقد اليوم الجمعة الاجتماع الفني لمباراة الاهلى وميدياما الغاني المقرر لها غداً السبت بدوري ابطال افريقيا بحضور مندوبي الناديين وممثلي الاتحاد الإفريقي في بريتوريا .

ويحضر الاجتماع ممثلًا عن النادي الأهلي خالد بيبو مدير الكرة و سمير عدلي المدير الإداري ، ويناقش الحضور كافة الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة بمباراة الغد، وموعد وصول الفريقين إلى ملعب المباراة.