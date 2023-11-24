اليوم.. الزمالك يغادر إلى الإسكندرية لخوض لقاء أبوسليم الليبي

يغادر فريق الكرة الأول بالزمالك، اليوم الجمعة، إلى الإسكندرية، للدخول في معسكر مغلق استعدادا لخوض لقاء أبوسليم الليبي المقرر له بعد غد الأحد .

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال خوض مران اليوم الجمعة في الثانية والنصف عصراً، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، وعقب المران سيختار الجهاز الفني قائمة الفريق التي ستخوض المباراة، للسفر إلى الإسكندرية، للانتظام في معسكر مغلق استعداداً لمواجهة بطل ليبيا.

وسيخوض الزمالك تدريبه الختامي غدا السبت على ملعب فندق الإقامة بالإسكندرية وفقا للبرنامج الموضوع من الجهاز الفني للفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها بعد غد الأحد باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية