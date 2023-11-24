دخول 7 شاحنات وقود إلى غزة ووصول 17 سيارة إسعاف لمعبر رفح

بدأت شاحنات المساعدات الدخول إلى قطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

ووفقا لنبأ عاجل ذكرته القناة، فقد دخلت 7 شاحنات وقود إلي قطاع غزة حتى الآن، ووصلت 17 سيارة اسعاف إلى الجانب المصري من معبر رفح.

وبدأت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، والتي اتفقت عليها الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال، وذلك بعد جهود مصرية وقطرية أمريكية مكثفة، وذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

كانت مصر وقطر كثفتا جهودهما لإقرار هدنة إنسانية في قطاع غزة، بعد الحرب التي اندلعت يوم السابع من أكتوبر الماضي، والتي يشنها جيش الاحتلال على القطاع تحت مسمى «السيوف الحديدية»، وذلك ردا على العملية التي نفذتها فصائل المقاومة وحملت عنوان «طوفان الأقصى».