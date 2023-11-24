اتصالات مصرية مع حماس وإسرائيل لتثبيت اتفاق الهدنة ومنع التجاوزات

أفادت مصادر للقاهرة الإخبارية، بوجود اتصالات مصرية مع إسرائيل وحماس لتثبيت اتفاق الهدنة ومنع حدوث تجاوزات خاصة بعد إطلاق إسرائيل النار بمحيط المستشفى الإندونيسي.

وبدأت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، والتي اتفقت عليها الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال، وذلك بعد جهود مصرية وقطرية أمريكية مكثفة، وذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

كانت مصر وقطر كثفتا جهودهما لإقرار هدنة إنسانية في قطاع غزة، بعد الحرب التي اندلعت يوم السابع من أكتوبر الماضي، والتي يشنها جيش الاحتلال على القطاع تحت مسمى «السيوف الحديدية»، وذلك ردا على العملية التي نفذتها فصائل المقاومة وحملت عنوان «طوفان الأقصى».