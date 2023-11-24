مفوضية اللاجئين تدعو باكستان إلى التوقف عن ترحيل اللاجئين الأفغان

الجمعة 24/نوفمبر/2023 - 09:01 ص

دعت المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، السلطات الباكستانية إلى التوقف عن عملية ترحيل اللاجئين الأفغان إلى بلادهم خلال فصل الشتاء، وذلك وسط مشاعر بالقلق بشأن سلامة هؤلاء اللاجئين.

ونقلت وكالة " خاما برس " الأفغانية للأنباء اليوم/الجمعة/، عن مفوضية اللاجئين تأكيدها ـــ في بيان صحفي فيما يتعلق بهذا الشأن ـــ أنه يتعين على السلطات الباكستانية تحديد الأفراد المعرضين للخطر والذين يحتاجون إلى حماية دولية.. مشيرة إلى أن مسألة عودة هؤلاء اللاجئين إلى بلادهم يجب أن تكون بطريقة طوعية من جانبهم.

ومن جانبها، قالت الوكالة الأفغانية، إن قرار الحكومة الباكستانية الخاص بترحيل أكثر من مليون لاجىء لا يحملون وثائق إقامة، معظمهم من أفغانستان، قد تسبب فى إثارة التوتر مع سلطات كابول.

وذكرت الوكالة الأفغانية أن حوالى أربعة ملايين مهاجر ولاجىء أفغانى يعيشون فى باكستان، وأن حوالى 7ر1 مليون من هؤلاء المهاجرين واللاجئين لايحملون وثائق، وأن الشرطة الباكستانية تقوم بحملات تفتيش على المنازل بحثا عن اللاجئين الذين لم يغادروا باكستان بطريقة طوعية، وأن كثيرا من الأفغان يختبأون داخل باكستان لتجنب عمليات الترحيل إلى بلادهم، خشية المعاناة من تدنى الأوضاع الراهنة فى أفغانستان.

وعلى صعيد آخر متصل، أشارت قناة تليفزيون " طلوع نيوز " الاخبارية الأفغانية إلى أن ناشطين بمنظمات المجتمع المدنى فى باكستان طالبوا بوقف عمليات الاعتقال والترحيل القسرية للاجئين الأفغان من باكستان نظرا لأن كثيرا منهم مازالوا يواجهون ظروفا صعبة فى ظل الأوضاع الراهنة.