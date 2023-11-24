أسعار الدولار فى البنوك اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023

الجمعة 24/نوفمبر/2023 - 09:33 ص

استقرت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري بشكل ملحوظ في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023 ، في البنوك العاملة في سوق الصرف المصري.

سجل متوسط سعر صرف الدولار الامريكي فى البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار الامريكي في السوق السوداء لمستويات تتراوح بين 49 جنيها و51 جنيها.

وسجل متوسط سعر العملة الاوروبية الموحدة (اليورو) في البنك المركزي المصري نحو 33.72 جنيه للشراء و33.87 جنيه للبيع.

واستقر سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري عند 33.43 جنيه للشراء، و33.69 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 38.62 جنيه للشراء و 38.79 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط سعر صرف الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 34.85 جنيه للشراء و 35.01 جنيه للبيع.

بينما سجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 19.62 جنيه للشراء، و20.72 جنيه للبيع.

وبلغ ال 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.87 جنيه للشراء و 20.96 جنيه للبيع.

بينما سجل اليوان الصينى امام الجنيه فى البنك المركزي المصري نحو 4.31 جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع.

و استقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، ليسجل متوسط سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة عند 8.04 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.