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الجمعة 24 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس الإكوادور الجديد دانيال نوبوا يؤدي اليمين الدستورية

دانيال نوبوا
دانيال نوبوا
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أدى دانيال نوبوا اليمين الدستورية اليوم، رئيسًا جديدًا للإكوادور خلفا لجييرمو لاسو في أعقاب الانتخابات العامة التي جرت في أكتوبر الماضي لاختيار رئيس جديد للبلاد، ومجلس تشريعي.


وقال رئيس الإكوادور الجديد البالغ من العمر 35 عامًا في كلمة له بعد أن أدى اليمين "إن المهمة صعبة وشاقة والوقت ضيق.. فلنبدأ العمل"، متعهدا باستعادة السلام في بلاده.


وفاز تحالف العمل الوطني الديمقراطي الذي شكله نوبوا حديثا بـ17 مقعدا فقط من أصل 137 مقعدا برلمانيا في انتخابات أكتوبر الماضي، وأقام تحالفا مع الحركة اليسارية بقيادة الرئيس الأسبق رافائيل كوريا والحزب المسيحي الاجتماعي اليميني لتأمين غالبية من أجل إقرار التعيينات السياسية الرئيسية.

رئيس الإكوادور الجديد دانيال نوبوا يؤدي اليمين الدستورية