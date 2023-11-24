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الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش الإسرائيلي يقتحم المستشفى الإندونيسي ويقتل امرأة ويصيب 3 أشخاص

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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اقتحم الجيش الإسرائيلي المستشفى الإندونيسي في قطاع غزة وقتل امرأة وأصاب 3 أشخاص وقام باعتقال 3 آخرين، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية  حسبما ذكرت فضائية العربية الحدث.

وقال مدير عام الصحة في غزة، إن الجيش الإسرائيلي قتل عمدًا سيدة من المصابين بالمستشفى الإندونيسي وأصاب 3 آخرين بجروح خطيرة.

وأضاف أن الجيش اعتقل 3 موظفين من المستشفى الإندونيسي وبث الذعر بين المصابين والنازحين.

ولفت إلى أنه يوجد نحو 200 مصاب و25 فردًا من الطواقم الطبية بالمستشفى الإندونيسي التي اقتحمها الجيش الإسرائيلي قبل قليل.

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