الجيش الإسرائيلي يقتحم المستشفى الإندونيسي ويقتل امرأة ويصيب 3 أشخاص

اقتحم الجيش الإسرائيلي المستشفى الإندونيسي في قطاع غزة وقتل امرأة وأصاب 3 أشخاص وقام باعتقال 3 آخرين، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية حسبما ذكرت فضائية العربية الحدث.

وقال مدير عام الصحة في غزة، إن الجيش الإسرائيلي قتل عمدًا سيدة من المصابين بالمستشفى الإندونيسي وأصاب 3 آخرين بجروح خطيرة.

وأضاف أن الجيش اعتقل 3 موظفين من المستشفى الإندونيسي وبث الذعر بين المصابين والنازحين.

ولفت إلى أنه يوجد نحو 200 مصاب و25 فردًا من الطواقم الطبية بالمستشفى الإندونيسي التي اقتحمها الجيش الإسرائيلي قبل قليل.