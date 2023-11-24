بالأسماء.. ارتفاع عدد مصابي حادث تصادم طنطا لـ11 شخصًا

حصلت «البوابة نيوز» على أسماء مصابي حادث تصادم 4 سيارات بطنطا وارتفاع الأعداد إلى 11 مصابًا وتم نقل المصابين بطوارئ جامعة طنطا.

وكانت أسماء المصابين كالتالي: عبد الله منير محمد علي ١٠ سنوات أحمد منير محمد علي ١٧ عاما، محمد أسماعيل الشريف ٢٣عامًا طبيب علاج طبيعي، رضا محمد عبد العزيز ٥٧عامًا ميت حبيش صاحب محل، مايكل سمير غبريال ٢٨ عامًا الحكمة، حسن علي حسن ٣١ عامًا طنطا مدير تسويق، مالك أحمد شعبان ١٩ عامًا طالب جامعة طنطا، كامل عطية كامل الجندي ٣٦ عامًا تلا منوفية صاحب محل، أسامة فؤاد مصطفى الكومي ٥٣ عامًا منوفية صاحب معرض أدوات منزليه تلا منوفية خالد فتحي إبراهيم محمد ٢٧ عامًا سيجر طنطا صاحب استديو.

وكان شارع البحر بطنطا، قبل قليل، شهد حادث مروري لتصادم 4 سيارات من بينهم سيارة نصف نقل مما أدى إلى توقف طريق شارع البحر أمام شارع أحمد ماهر.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وإدارة مرور الغربية والمباحث الجنائية وتم استدعاء أكثر من 5سيارات إسعاف لنقل المصابين.