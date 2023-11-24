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الجمعة 24 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزارة الدفاع اليابانية ترصد جسمًا في الفضاء تعتقد أنه قمر استطلاعي لكوريا الشمالية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلن وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا أن الوزارة رصدت جسما في مدار الأرض، تعتقد أنه قمر استطلاعي لكوريا الشمالية، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الروسية "تاس".

وفي الوقت ذاته، امتنع الوزير في حديثه إلى الصحافيين عن إعطاء أي تقييمات لعملية إطلاق القمر التي نفذتها كوريا الشمالية، ولم يؤكد ما إذا كانت ناجحة أم لا.

وكانت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الكورية الجنوبية قد أعلنت في وقت سابق أن بيونج يانج تمكنت من إيصال قمرها إلى المدار على الأرجح. وأضافت أن التأكد مما إذا كان القمر يعمل بشكل صحيح، سيستغرق بعض الوقت.

يذكر أن كوريا الشمالية أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع عن إطلاق ناجح للقمر الاستطلاعي، مشيرة إلى أن القمر وصل إلى مداره.

وزارة الدفاع اليابانية كوريا الشمالية قمر استطلاعي