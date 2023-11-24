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الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد صحفية بقصف إسرائيلي استهدف منزلها في مدينة غزة

الصحفية أمل زهد
الصحفية أمل زهد
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استشهدت الصحفية أمل زهد، برفقة عائلتها، بقصفٍ استهدف منزلها في مدينة غزة، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وباستشهاد الصحفية زهد، فجر اليوم الجمعة، يبلغ عدد الصحافيين الشهداء في قطاع غزّة منذ بدء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع 64 شهيدًا.

ويوم أمس، استشهد الصحفي المصوّر، محمد عياش، وعدد من أفراد عائلته، وذلك إثر غارةٍ نفّذها الاحتلال واستهدفت منزله في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقبيل ذلك، استهدفت طائرات الاحتلال صحفيين من قناة الميادين جنوب لبنان، وهما المراسلة فرح عمر، والمصوّر ربيع معماري.

استشهاد صحفية قصف اسرائيلي مدينة غزة فجر اليوم الجمعة