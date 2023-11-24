شهداء وجرحى في مجازر جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، مجازر جديدة فى قطاع غزة، مع تواصل قصفها المكثف على شمال ووسط وجنوب القطاع المحاصر.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد عدد من الأشخاص وإصابة آخرين، في سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف، على منطقة التركمان بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

كما قصف طيران الاحتلال مركبتين مدنيتين على طريق النصيرات-المغراقة، وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد 11 شخصًا، تمكنت طواقم الإسعاف من انتشال 6 شهداء منهم.

كما أفادت المصادر بأن طيران الاحتلال شن غارات على أنحاء متفرقة في مدينة خان يونس، جنوب القطاع.

وقصف الاحتلال منزلًا في معسكر خان يونس، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى، جرى نقلهم إلى مستشفى ناصر في المدينة.

كما شن الاحتلال غارات على منطقة "بلوك 2" وقرب شارع السوق في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى.