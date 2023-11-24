بمشاركة «التنسيقية».. «التجمع» ينظم مؤتمر «نعم للمشاركة» ودعم فلسطين

نظم شباب حزب التجمع، بالتنسيق مع تنسيقية شباب الأحزاب، مسرحية أرض العزة على خشبة مسرح مؤسسة خالد محي الدين بالبدرشين والتي تحي كفاح الشعب الفلسطيني ضد الكيان الصهيوني، وشهدت حرص لفريق المسرحية على دعوة المواطنين للمشاركة في انتخابات الرئاسة للرد على كل القوي الغربية التي تعبث بأمن المنطقة العربية.

ونظم النائب علاء عصام مؤتمر "نعم للمشاركة"، بعد عرض كورال غنائي بقيادة مصطفى الجعودي ومحمد زين الدين قادة العمل الشبابي بحزب التجمع، وشاركت النائبة نشوى الشريف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في العرض المسرحي والمؤتمر الداعم لانتخابات الرئاسة وعادل الدرجلي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وقال "عصام"، خلال تلك فعاليات، إنه لا للتهجير... لا للعدوان.. تحية للرئيس عبد الفتاح السيسى الذي ساند فلسطين وشعبها، واصفًا مصر بمفتاح حل الأزمة وهي من تتصدر الوقوف ضد تصفية القضية الفلسطينية بشموخ وبعزة.

ودعا عضو مجلس النواب، للنزول للمشاركة في الانتخابات الرئاسية لمقاومة كل أشكال التدخل في حق الشعب المصري، لافتا إلى أن التنسيقية تدعم كل مرشحي الرئاسة وستتقدم بكتاب توضح من خلاله ماذا ينتظره الشعب من المرشحين الأربعة.

بينما أكدت، النائبة نشوى الشريف، أهمية فعالية شباب حزب التجمع والتي تحقق تواصل مباشر مع الشارع المصري، مشيرة إلى أن مصر على مدار عمرها لن تترك أي دولة عربية في أزمتها وكانت فلسطين أم القضايا وأهمها فهي قلب جمهورية مصر العربية لذلك تتصدى بقوة للتهجير القسري.

والجدير بالذكر قام محمد نوير بإخراج مسرحية أرض العزة وأشرف على تنفيذ الأنشطة صلاح حواس رئيس مجلس إدارة مؤسسة خالد محي الدين الثقافية.

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