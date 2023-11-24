علي ماهر: التدريب ببورسعيد أعاد الروح للاعبي المصري

أشاد علي ماهر المدير الفني لفريق المصري بفترة التدريب التى خاضها الفريق ببورسعيد، مؤكدًا أن اللاعبين استفادوا معنويًا بدرجة كبيرة من تواجدهم مع جماهيرهم خلال فترة توقف الدوري.

ووصف علي ماهر تلك الفترة بأنها أعادت للاعبين الروح والتركيز من جديد وظهر ذلك خلال التحضيرات الفنية التى يؤديها الفريق حاليًا وحقق الفوز بثلاثية على فريق فاركو وديًا.



وأكد الجهاز الفنى للمصري على أن لاعبي الفريق يؤدون تدريباتهم بتركيز كبير منذ العودة من بورسعيد، مشيرًا إلى ظهور الفريق بشكل جيد فى مباراة فاركو.

وهناك محالات مستمرة لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في المرحلة السابقة.

وأوضح مدرب المصري أن فريقه سيختتم مواجهته الودية بمباراة تليفونات بني سويف اليوم الجمعة على أن نبدأ التجهيز لمباراة إنبى من يوم الأحد.



وعن حالة المصابين.. ميدو جابر وفرانك إيتوجا بدأو فى المشاركة تدريجياً بتدريبات الفريق بينما سيبدأ باهر المحمدى بعد غدِِ الأحد.