وصول 103 مواطنين روس تم إجلاؤهم من قطاع غزة إلى روسيا

هبطت طائرة إيل-76 تابعة لوزارة الطوارئ الروسية، في مطار دوموديدوفو بالعاصمة موسكو، قادمة في رحلة خاصة من القاهرة، وتحمل على متنها 103 أشخاص بينهم 47 طفلا، تم إجلاؤهم من قطاع غزة، جاء ذلك حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وقال رئيس مجلس إدارة سياسة المعلومات في وزارة الطوارئ الروسية، رومان أوخوتنكو، إنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، خرج 101 روسي من قطاع غزة عبر معبر رفح البري على الحدود مع مصر.

وقال: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر 101 من مواطنينا، برفقة أفراد عائلاتهم، حدود قطاع غزة على معبر رفح. وفي المجمل، تم إجلاء أكثر من 750 شخصا من غزة".