شركات النقل البولندية تغلق الطريق الحدودي المستخدم لنقل المعدات العسكرية إلى أوكرانيا

نقلت وكالة أنباء "أونيان" البولندية عن متطوعين وناشطين أوكرانيين أن توريد الشحنات العسكرية والسلع الحيوية إلى أوكرانيا قد توقف بسبب احتجاج شركات النقل البولندية وغلق حدود البلدين، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وفي وقت سابق أفادت الأنباء أن شركات النقل البولندية لا تزال تسمح بدخول البضائع الإنسانية والعسكرية إلى أوكرانيا.

وأضافت الوكالة في بيانها على "تلجرام" أن "شركات النقل في بولندا تحظر إيصال المعدات العسكرية وغيرها من الواردات الحيوية إلى أوكرانيا".

وتابعت الوكالة أن آلاف الشاحنات المحمّلة بالوقود والطائرات بدون طيار وأجهزة التصوير الحراري والإمدادات الطبية، متوقفة على الحدود الأوكرانية - البولندية.

وتفيد التقارير أن مكونات أجهزة الكشف عن الطائرات بدون طيار لا يمكنها أيضا عبور الحدود، مما يمنع الأوكرانيين من الاستمرار في إنتاج المعدات القيّمة.