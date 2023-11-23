محمد صلاح على موعد مع كتابة التاريخ في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

يستعد النجم المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف ليفربول، لكتابة التاريخ خلال مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي، في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023-2024.

ويحل محمد صلاح رفقة ليفربول، ضيفًا على مانشستر سيتي بملعب الاتحاد، بعد غد الأحد، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح صلاح على موعد مع كتابة التاريخ في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، وذلك في حال تسجيله لهدف في شباك السيتي.

وإذا أحرز الفرعون المصري هدفًا أمام مان سيتي، سينضم إلى قائمة اللاعبين الذين سجلوا 150 هدفًا في البريميرليج.

ويبعد محمد صلاح عن القائمة بهدف وحيد، حيث يملك في رصيده 149 هدفًا بقميص الريدز في 243 مباراة، سجلهم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما إن نجم منتخب مصر، سيدخل قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ الدوري الأقوى في العالم في حالة تسجيله لهدف في المواجهة المرتقبة أمام السماوي.

وبالتالي، يصبح خامس أسرع لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يصل إلى هذا الإنجاز، متفوقًا على أندي كول ومايكل أوين مهاجمي ليفربول السابقين.

ويتواجد محمد صلاح في المركز الحادي عشر بقائمة الهدافين التاريخيين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، التي جاءت كالتالي: آلان شيرار (260 هدفًا)، هاري كين (213 هدفًا)، واين روني (208 أهداف)، أندي كول (187 هدفًا)، سيرجيو أجويرو (184 هدفًا)، فرانك لامبارد (177 هدفًا)، تيري هنري (175 هدفًا)، روبي فاولر (163 هدفًا)، جيريمن ديفو (162 هدفًا)، مايكل أوين (150 هدفًا).

ويحتل ليفربول، وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 27 نقطة، خلف مانشستر سيتي المتصدر بفارق نقطة وحيدة.