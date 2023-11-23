جماهير الاتحاد تتسبب في إيقاف مباراة الأهلي في نصف نهائي دوري مرتبط السلة

تسببت جماهير نادي الاتحاد السكندري في توقف مباراة الفريق أمام الأهلي المقامة حاليا على صالة برج العرب بالإسكندرية في إياب نصف نهائي دوري مرتبط السلة.

وقبل نهائي المباراة بثواني وبعد تقدم الأهلي بفارق 5 نقاط قامت جماهير الاتحاد السكندري بالقاء الزجاجات في الصاله والاعتداء على عمال التنظيم يتوقف اللقاء وقام الأمن باخراج جمهور الاتحاد من الصالة.

ويتقدم فريق سلة الأهلي إلى نهائي دوري مرتبط السلة على الاتحاد السكندري بنتيجة 84 - 79 في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الخميس على صالة برج العرب في إياب نصف نهائي دوري مرتبط السلة.

وكان اتحاد كرة السلة قرر تأجيل انطلاق مباراة الأهلى والاتحاد السكندري فى نصف نهائي دورى مرتبط السلة، التى كان مقرر إقامتها فى الثامنة مساء لتقام فى الثامنة والنصف بنفس الصالة ببرج العرب بالإسكندرية.

جاء قرار تأجيل المباراة بسبب تأخر نهاية مباراة سبورتنج وسموحة في النصف النهائي الثاني من المباراة التى تجمع الفريقين ببرج العرب بعد التعادل في الوقت الأصلي اللجوء إلى وقت إضافي حيث انتهى الشوط الثاني بنتيجة 73 - 73 لتذهب المباراة إلى شوط خامس إضافي وهو ما يؤجل انطلاق مباراة الاهلى والاتحاد.