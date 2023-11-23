دينا الرفاعي تناقش خطة إعداد منتخبات الكرة النسائية للوصول للعالمية

وضعت الدكتورة دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرفة على الكرة النسائية للمنتخبات الوطنية خطة إعداد طويلة لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

وبدأت دينا الرفاعي في مناقشة خطة الاعداد للمنتخبات النسائية مع اعضاء مجلس الإدارة برئاسة جمال علام تمهيدا لتنفيذ الخطة للاستعدادت للمرحلة المقبلة.

ونجحت دينا الرفاعي في قيادة المنتخبات النسائية باقتدار والمنافسة بمنتخب السيدت على الساحة الإفريقية والعالمية بنتائج لم يسبق للمنتخبات النسائية تحقيقها.



وتأهل منتخب مصر للشابات تحت ٢٠ سنة للمرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم في كولومبيا ٢٠٢٤ بعد انتصارات تاريخية.



كما فاز المنتخب في المرحلة الأولى على ساوتومي بنتيجة ١٨-٠ بمجموع المباراتين وهو الرقم القياسي لعدد الأهداف في تلك المرحلة من التصفيات، ثم الفوز على الكونغو ٧-١ بمجموع المباراتين ليصبح مجموع ما سجله المنتخب في ٤ مباريات ٢٥ هدف وهو رقم لم يسبق للمنتخب تحقيقه على الإطلاق.



وتولت الدكتورة دينا الرفاعي الإشراف على منتخبات الكرة النسائية منذ بداية عمل مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي، وعقدت اتفاقيات شراكة مع اتحادات متفوقة في كرة القدم النسائية منها الأردن والمغرب.



وعاد منتخب مصر ليتواجد في التصنيف العالمي ضمن أفضل ٨٠ منتخب عالمي بعد فترة من الغياب والجمود.



وعلى صعيد المسابقات المحلية استحدثت بطولة كأس السوبر المصري للكرة النسائية للمرة الأولى في التاريخ، كما نجحت في زيادة عدد الأندية في مختلف درجات مسابقة الدوري المحلي وللمرة الأولى منذ ٢٥ سنة نجحت دينا الرفاعي في إقناع الأهلي والعديد من الأندية الشعبية ببدء نشاط الكرة النسائية رسميًا.



وللمرة الأولى في تاريخ الكرة المصرية يحصل مدربات ومدربي الكرة النسائية المصرية على الرخصة A من الكاف وتخصيص دورة كاملة للفتيات للحصول على الرخصة C.



إنجازات تاريخية وأرقام قياسية تحققت للكرة النسائية المصرية تحت قيادة الدكتورة دينا الرفاعي التي تحملت المسئولية في توقيت صعب بعد تجميد وتراجع حاد في كرة القدم النسائية المصرية.