مانشستر سيتي ضد ليفربول.. هالاند يحلم باختراق حصن الريدز المنيع

يترقب عشاق الساحرة المستديرة، صافرة انطلاق المواجهة المرتقبة بين مانشستر سيتي وليفربول، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف فريق مانشستر سيتي بقيادة هدافه النرويجي إيرلينج هالاند، نظيره ليفربول الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح على ملعب الاتحاد، بعد غد الأحد إذ ينطلق اللقاء في الثانية والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويحلم هالاند خلال مباراة مانشستر سيتي وليفربول، باختراق حصن الريدز المنيع، حيث لم يسبق للمهاجم النرويجي بزيارة شباك حمر الميرسيسايد في البريميرليج منذ انتقاله إلى السيتي الموسم الماضي.

وتعتبر شباك ليفربول، واحدة من اثنتين لم يسجل هالاند هدفًا بهما في الدوري الإنجليزي الممتاز، لأن مهاجم منتخب النرويج أحرز أهدافًا أمام 19 فريقًا من أصل 21 في الدوري الأقوى في العالم، وتمنعت شباك الريدز بجانب برينتفورد أمام هالاند.

وخاض هالاند مع مانشستر سيتي مباراة وحيدة أمام ليفربول في البريميرليج، خسرها فريقه دون تسجيل أو صناعة أي هدف من صاحب الـ23 عامًا.

ولكن أحرز هالاند هدفًا في شباك رفاق محمد صلاح في بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو).

وتعتبر مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول، مواجهة من نوع خاص بين إيرلينج هالاند ومحمد صلاح، حيث يتنافس الثنائي على جائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بتواجد مهاجم مان سيتي على صدارة قائمة هدافي المسابقة في الموسم الجاري 2023-2024 برصيد 13 هدفًا، بينما يأتي الفرعون المصري في مركز الوصافة وفي رصيده 10 أهداف.

ويحتل مانشستر سيتي، صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني بعد خوض الفريقين لـ12 جولة حتى الآن.