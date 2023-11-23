ارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على مدرسة لـ"أونروا" بمخيم جباليا إلى 30 شهيدا



أعلنت فصائل فلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على مدرسة لأونروا بمخيم جباليا للاجئين بقطاع غزة إلى 30 شهيدا، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

واستشهد عشرات الفلسطينيين، مساء اليوم الخميس، في قصف استهدف مدرسة ومنازل مواطنين شمال ووسط قطاع غزة.

وارتقي ٣٠ شهيدا وأصيب 93 آخرون على الأقل، في قصف مدرسة أبو حسين التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تؤوي مئات النازحين، في مخيم جباليا شمال القطاع، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا.

كما استشهد 8 مواطنين على الأقل، وأصيب آخرون، في قصف طيران الاحتلال الحربي منازل في مخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة.

وأسفرت غارة لطيران الاحتلال استهدفت منزلا في منطقة معن شرق خان يونس جنوب القطاع، عن استشهاد 3 مواطنين وإصابة عدد آخر بجروح.

واستشهد فلسطيني في قصف طيران الاحتلال منزلا لعائلة الحوت شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وأدى القصف لدمار كبير في المنطقة المستهدفة.