الأهلي يهزم الاتحاد ويتأهل لنهائي دوري مرتبط السلة

تأهل فريق سلة الأهلي إلى نهائي دوري مرتبط السلة بعد الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 86 - 79 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على صالة برج العرب في إياب نصف نهائي دوري مرتبط السلة.

وأنتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 66-66 ولجاء الفريقان الي الشوط الخامس الإضافي والذي حسمه الأهلي لينتهي اللقاء بفوز سلة الأهلي والتأهل إلى النهائي.

وجاء تأهل الأهلي للنهائي بعد فوز فريق المرتبط على الاتحاد في مواجهتي نصف النهائي، ليضمن الفريق الأول الصعود رغم التعادل في مواجهتي نصف النهائي حيق حقق الاتحاد السكندري الفوز في مباراة الذهاب وفاز الأهلي في الإياب.

وضرب الأهلي موعدا مع فريق سموحة في نهائي دوري مرتبط السلة بعد فوز سموحة على سبورتنج في نصف النهائي الثاني.

وكان اتحاد كرة السلة قرر تأجيل انطلاق مباراة الأهلى والاتحاد السكندري فى نصف نهائي دورى مرتبط السلة، التى كان مقرر إقامتها فى الثامنة مساء لتقام فى الثامنة والنصف بنفس الصالة ببرج العرب بالإسكندرية.

جاء قرار تأجيل المباراة بسبب تأخر نهاية مباراة سبورتنج ووسموحة في النصف النهائي الثاني من المباراة التى تجمع الفريقين ببرج العرب بعد التعادل في الوقت الأصلي اللجوء إلى وقت إضافي حيث انتهى الشوط الثاني بنتيجة 73 - 73 لتذهب المباراة إلى شوط خامس إضافي وهو ما يؤجل انطلاق مباراة الاهلى والاتحاد