مصر تسيطر على منافسات السباحة في اليوم الثاني بالبطولة العربية المدرسية

سيطر منتخب مصر للمدارس على منافسات اليوم الثاني بالبطولة العربية المدرسية لكرة القدم والسباحة، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 وحتى 27 نوفمبر الجاري في القرية الأولمبية باستاد الدفاع الجوي.

ونجح الثنائي إبراهيم شمس وأحمد سمير في حسم المركزين الأول والثاني في منافسات 200م سباحة حرة، بينما جاء في المركز الثالث الكويتي حسن طارق.

وجاء إبراهيم شمس في المركز الأول بزمن قدره دقيقة 53 ثانية و80 جزء من الثانية، فيما حل أحمد سمير في المركز الثاني بزمن قدره دقيقة 57 و78 جزء من الثانية.

فيما احتل المركز الثالث الكويتي حسن طارق بزمن قدره دقيقتين و14 ثانية و 78 جزءا من الثانية، واحتل المركز الرابع والخامس الثنائي السعودي سيف الزهراني وعزام المصطفي علي الترتيب .

أما علي صعيد منافسات 50 م صدر نجح الثنائي المصري مصطفى محمد وحمزة محمد مبارك في حسم المركزين الأول والثاني على الترتيب.

واحتل مصطفي محمد المركز الأول بزمن قدره 30 ثانية و 86 جزء من الثانية، وجاء حمزة محمد في المركز الثاني بزمن قدره 30 ثانية و98 جزء من الثانية .

وجاء في المركز الثالث السعودي صهيب حكيم بزمن قدره 36 ثانية 27 جزء من الثانية، واحتل الثنائي الكويتي جاسم محمد وعبدالله نايف المركزين الرابع والخامس على الترتيب.

وفي منافسات 50 م فراشة نجح أحمد عادل لاعب المنتخب المصري في حسم المركز الأول بزمن قدره 25 ثانية و87 جزء من الثانية .

فيما جاء في المركز الثاني علي سليمان لاعب منتخب مصر بزمن قدره 25 ثانية و51 جزء من الثانية، واحتل المركز الثالث والرابع السعوديان هادي اليوسف، وسعود النزهان وفي المركز الخامس الكويتي حسين أحمد.

وفي منافسات 200 متر متنوع، جاء المصريات إبراهيم شمس وادهم قنديل في المركزين الأول والثاني على الترتيب.

واحتل إبراهيم شمس المركز الأول بزمن قدره دقيقتين و12 ثانية و17 جزء من الثانية، بينما جاء أدهم قنديل في المركز الثاني بزمن قدره دقيقتين و19 ثانية و35 جزء من الثانية.

فيما جاء الكويتي حسن طارق في المركز الثالث بزمن قدره دقيقتين و34 ثانية و18 جزء من الثانية، وجاء في المرتبة الرابعة السعودي عزام مصطفى وفي المرتبة الخامسة الكويتي عبدالله نايف.

تقام منافسات السباحة أيام 20 و21 و23 نوفمبر، داخل حمام السباحة بالقرية الأولمبية باستاد الدفاع الجوي.

تقام البطولة العربية المدرسية تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

يشارك في منافسات كرة القدم للبنين 10 منتخبات، وعلى صعيد منافسات البنات تقام البطولة بنظام المجموعة الواحدة بمشاركة 5 منتخبات.

المنتخبات المشاركة في البطولة: فلسطين – السعودية – لبنان – الأردن – المغرب – الكويت – عمان – العراق – الجزائر – ليبيا – مصر.