إيهاب نصر: «إنستاباي» سيتيح السحب النقدي عبر ماكينات الـ ATM الشهر المقبل

صرح المهندس ايهاب نصر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري بقطاع العمليات المصرفية، ونظم الدفع في بأنه سيتم اعتبارًا من الشهر المقبل (ديسمبر 2023) إتاحة خدمة السحب النقدي لمستخدمي شبكة المدفوعات اللحظية «إنستاباي» من خلال ماكينات الصراف الآلي الـ ATM.

وقال نصر في تصريحات له على هامش معرض ومؤتمر كاير أي سي تي Cairo ICT 2023، إن التطبيق سيبدأ في تحصيل رسوم رمزية ومخفضة على المعاملات التي تتم عبر التطبيق إعتبارا من مطلع العام الجديد 2024.

وتوقع نصر بقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع أن يصل حجم المعاملات الالكترونية بنهاية العام الحالي إلى نحو 13 تريليون جنيه مقابل 6.5. تريليون جنيه في عام 2021.

وأضاف أنه إذا نظرنا إلى المنتجات الالكترونية الموجودة في السوق كتطبيق اناستاباي ومحافظ الهواتف المحمولة والتحويلات الإلكترونية التى تتم عن طريق نقاط البيع أو التجارة الالكترونيه سنجد أن الاتجاه صاعدا الأمر الذي يؤكد زيادة ثقة الأفراد في المعاملات الإلكترونية وزيادة اعتمادها عليه في توفير خدمة سريعة وسهلة وآمنة ولحظية.

وأضاف أن البنك المركزي يضع في إطار استراتيجيته نحو الشمول المالي بالتعاون مع الجهات المعنية وضع قواعد وأسس ومتطلبات لابد من استيفائها لزيادة ثقة العميل في المدفوعات الالكترونية لأن في حالة فقد الثقة فإن العميل سيعزف عن استخدامها.