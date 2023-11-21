إيهاب نصر: بدء تطبيق «تحديث بيانات» عملاء البنوك «إلكترونيًا» اعتبارًا من العام المقبل

صرح المهندس إيهاب نصر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري، أنه سيتم اعتبارًا من العام المقبل، بدء تطبيق تحديث بيانات عملاء البنوك، إلكترونيا من خلال آلية «اعرف عميلك»؛ وذلك دون الحاجة للتوجه إلى مقرات البنوك.

وقال نصر، إنه تطبيق تلك الآلية سيتم في البداية من خلال تعريف الوجه من خلال الهاتف الذكي، كمرحلة أولى ثم سيتم بعد ذلك تطبيقها وفقا لآلية البصمة اليدوية وتسجيلها إلكترونيا.

وأضاف أن آليتي التعريف بالوجه أو البصمة، ستوفر بيانات شاملة وموثوقة عن العملاء، مشيرًا إلى أن البنك المركزي ينتهج إستراتيجية تدريجية نحو التحول الرقمي الشامل، حتى يتقبلها السوق.