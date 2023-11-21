بنك مصر ينظم حملة للعاملين للتبرع بالدم بالتعاون مع الهلال الأحمر

تفعيلاً لدور بنك مصر الرائد في مجال المسئولية المجتمعية، ولكونه جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري، ومساندة للمرضى ممن يحتاجون للدم بجميع المستشفيات، وحرصاً من إدارة بنك مصر على مشاركة أسرة العاملين بالبنك في المساهمة في هذا العمل الإنساني الجليل، فقد نظم بنك مصر حملة التبرع بالدم للعاملين بالبنك، حيث قامت الإدارة العامة للخدمة الطبية ببنك مصر بالتواصل مع الهلال الأحمر لبنوك الدم لتنظيم الحملة بمقرات الخدمة الطبية للبنك بالقاهرة والإسكندرية وعلي مدار يومين، مع توفير الخبراء الطبيين والمعدات اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وتأتي مشاركة بنك مصر في تنظيم هذه الحملة والعاملين به في الإقبال عليها كخطوة جديدة تضاف له على طريق المشاركة المجتمعية الفعالة لأبناء الوطن والوقوف معهم في مشكلاتهم وآلامهم وخصوصاً المرضى والأطفال من ذوي الاحتياج العاجل لنقل الدم، حيث أسهمت هذه الحملة إلى جانب حملات مجتمعية وإنسانية أخرى نظمها البنك في السابق في ترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء الإنساني لدى الموظفين الذي يعد تجسيداً حقيقياً للانتماء والإيثار، إلى جانب انعكاساتها الإيجابية وفوائدها الصحية والانسانية على المتبرعين بالدم من الموظفين، فقد حرص البنك علي زيادة وعي موظفيه بأهمية التبرع بالدم لخلق شعور بالانتماء بين الموظفين وتعزيز ثقافة التبرع بالدم داخل المجتمع المصري، إلى جانب تشجيعهم على المساهمة في إنقاذ الأرواح.

وقد أسفرت الحملة عن التبرع بنحو 288 كيس دم بمشاركة الزملاء من محافظتي القاهرة والجيزة ، وقد حرص موظفي البنك على المشاركة في الحملة للمساهمة في الحد من النقص الذي يعاني منه معدلات التبرع بالدم والتي لا تلبي احتياجات المرضى في مصر، ومن الجدير بالذكر أن بنك مصر قام بتحقيق المعادلة الصعبة ليس فقط من خلال حرص البنك الدائم على تقديم كل ما هو جديد ومتنوع من الخدمات والمنتجات المصرفية التي تلبي كافة رغبات واحتياجات عملائه ولاسيما المستحدث منها، بل امتد ليشمل مبادراته الدائمة ذات الصفة المجتمعية والتي يحتاجها فئات المجتمع المختلفة

ويعد قطاع الصحة من أكثر القطاعات الاستراتيجية المؤثرة في حياة الافراد، ويحرص بنك مصر دائما علي دعم الصروح الطبية المختلفة للمساهمة في تقديم رعاية صحية لائقة، ويعد بنك مصر من أكبر البنوك التي لها باع في مجال المسئولية المجتمعية، ونتيجة لجهود البنك المتميزة في مجال المسؤولية المجتمعية، فقد حاز البنك مؤخراً عن العام 2023 على عدة جوائز عالمية في هذا المجال ومنها؛ جائزة أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية-مصر من مجلة ذا يوروبيان البريطانية وجائزة أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية -مصر من مجلة وورلد ايكونوميك و جائزة أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية للتنمية المستدامة -مصر من مجلة ذا جلوبال ايكونوميكس وجائزة أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية من مجلة انترناشيونال فاينانس وجائزة أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية -مصر من مجلة كوزموبوليتان ذا ديلى.

ويحرص بنك مصر دائماً من خلال التزام العاملين به على توطيد أواصر الصلة مع عملائه ويسعى إلى أن يكون له دور فعال في المشاركة الاجتماعية نحو المجتمع، كونه شريكًا حقيقيًا للمجتمع المصري، بالإضافة الي تقديم مساهمة إيجابية لقطاع الصحة المصري، وتقديم نموذج إيجابي يحتذى به في المسئولية المجتمعية لكافة المؤسسات بما ينعكس على التنمية المستدامة للمجتمع ككل.