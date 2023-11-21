تتويج صفية العمري أيقونة للأناقة ضمن فعاليات ملتقى سيدات الأناقة

اختتمت فعاليات "ملتقى سيدات الاناقة" مساء أمس، في دورته التاسعة تحت عنوان "WOMAN IN BLACK" والذي أقيمت فعالياته في مصر للمرة الاولى بعد دورات ناجحة بين دولتي الامارات والسودان، بمشاركة مصممة الازياء الاماراتية منى المنصوري ومروه البغدادي ونهى فتوته وهيام حميدة وسلمى مصطفى وابتسام الارباب ومي جمال وامنة الملكة.

من جهتها، أكدت مصممة الازياء زينب النور منظمة الاحتفالية وسفيرة النوايا الحسنة بالسودان: سعيدة أن يقام ملتقى سيدات الأناقة للمرة الأولى في مصر من جهة ومن جهة اخرى التفاعل الكبير من قبل الزائرين للمعرض الذي اقيم على هامش الملتقى والذي اظهر براعة المنتج السوداني من منتجات تجميل شعر وبشرة وعطور علاوة على الاكسسورات والمجوهرات والديكور.

من جهتها، أكدت مصممة الأزياء الإماراتية منى المنصوري عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفاعلية مشيرة انها تتضمنت العديد من المشاركات بين مصر والسودان والامارات ودمجت بين العديد من الثقافات، علاوة على انها شاركت بقطعة واحدة تعكس اهتمامات المرأة العربية من خلال العباءة الخليجية والتي جاءت باللون الاسود المطعم بالسورافسكي الفاخر والتي تميزت من قطعتين.

وأضافت أنه على خلاف هذه القطعة كان تكريم الفنانة صفية العمري كأيقونة للاناقة في الزمن الجميل لهو أمر جلل واسعدها كثيرا باعتبارها جاءت بشخصيات عكست هذه الاناقة سواء في ليالي الحلمية وهوانم جاردن سيتي وغيرها وكانت ايقونة عصرها في تلك المرحلة، كما تم تكريم الاعلامية بوسي شلبي كونها أيقونة للأناقة للاعلاميات العرب.

فيما قدمت مصممة الأزياء المصرية مروة البغدادي فستان يعكس روح الحضارة الفرعونية بطريقة عصرية مطعمة بالذهب الخالص بالتعاون مع مصممة المجوهرات مروة الشربيني.

من ناحية أخرى حضرت الفعاليات بخلاف بوسي شلبي وصفية العمري كلا من لقاء سويدان وايناس عز الدين ولمياء فهمي عبد الحميد.

ويذكر أن الدورة السادسة لملتقى سيدات الاناقة قامت باحيائها المطربة الامارتية بلقيس فتحي في العاصمة السودانية الخرطوم.