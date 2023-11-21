ads
الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النائب العام يستقبل وزير الطيران المدني

النائب العام ووزير
النائب العام ووزير الطيران المدني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، اليوم الثلاثاء الموافق الحادي والعشرين من شهر نوفمبر عام ٢٠٢٣، الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني.
وقد رحب النائب العام بضيفه الكريم، الذي قدم التهنئة لتوليه مهام منصبه.

وزير الطيران المدني النائب العام يستقبل وزير الطيران المدني
ads