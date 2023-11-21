الاتحاد العام للنقابات الفنية: نرفض التطبيع مع الكيان الإسرائيلي

أصدر الاتحاد العام للنقابات الفنية، بيانًا يرفض فيه التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، وأكد أنه سيقوم بمعاقبة أي فرد يتعامل مع الكيان من أعضاء النقابات الثلاث بالفصل.

وجاء البيان كالتالي: “يؤكد الاتحاد العام للنقابات الفنية (التمثيلية- السينمائية- الموسيقية)، رفضه التام لجميع محاولات التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، بكافة صوره انطلاقاً من موقفه الدائم والمعلن، بقرار الاتحاد الصادر بتاريخ 19-1-1981”.

وأضاف البيان: "بإجماع رؤساء النقابات وجميع الأعضاء والذي أقر على منع التعامل بأي شكل من الأشكال مع الكيان الصهيوني وكذلك المؤسسات والهيئات التي تنظم المهرجانات الفنية داخل وخارج مصر، ويعاقب من يتعامل من أعضاء النقابات الثلاثة بالفصل، وهو ما أكده وأقره المؤتمر العام للاتحاد والجمعية العمومية في 25-10-1996، ويأتي هذا بعد الاعتداءات الغاشمة التي تستهدف الشعب الفلسطيني".

واختتم البيان: "والاتحاد يستنكر وبشدة الاعتداءات الغاشمة من الكيان الصهيوني التي تنال من أبناء الشعب الفلسطيني في "غزة" وإصراره على قهر البشر والطير والحجر (منازل.. مستشفيات.. مدارس) وتكرار المجازر اليومية ضد (الشيوخ.. النساء.. الأطفال.. الأطباء.. الفنانين.. الإعلاميين)".