بالصور..نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الخطة الأستثمارية للرصف

تفقد أبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن أعمال التطوير والرصف بطريق أبو ربع بداية من مزلقان أبو ربع حتي تقاطع عباس عناني وطريق الطرفاية، ضمن مشروعات الخطة الأستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بمدينة البدرشين ،وجاء ذلك في أطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وشدد على ضرورة رفع معدلات التنفيذ لإتمام عملية الرصف وفقا للجدول الزمني المحدد لما لها من أهمية في الأرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحركة المرورية داخل المدينة.

كما تابع نائب المحافظ أعمال التشطيبات النهائية بسوق بن حزم بمدينة البدرشين تمهيدا لتشغيله خلال الفترة القادمة، موجها بسرعة الأنتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها بمبني السوق والألتزام بالجدول الزمني المحدد لسرعه الأنتهاء من الأعمال رافق نائب المحافظ خلال جولته الميدانية محمود شنب رئيس مركز البدرشين ومسؤلي مديرية الطرق ومديرية الأسكان والشركات المنفذة للأعمال.