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الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تأهيل لرباعي الزمالك استعدادا لأبوسليم الليبي في الكونفيدرالية

مصطفي شلبي من تدريبات
مصطفي شلبي من تدريبات الزمالك
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خاض  محمود حمدي "الونش" ومصطفى شلبي وعبدالله جمعة ومحمود علاء رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مجموعة من التدريبات التأهيلية، على هامش المران الجماعي للأبيض اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعداداً لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وواصل الرباعي البرنامج التأهيلي الموضوع لهم من قبل محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، لتجهيزهم للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة واللحاق بلقاء أبوسليم الليبي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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