بالصور.. افتتاح فرع جديد لهيئة التنمية الصناعية بمحافظة البحيرة

افتتحت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ترافقها الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة اليوم الثلاثاء، فرع الهيئة بالمحافظة، وذلك لتقديم الخدمات الصناعية للمستثمرين ومنها رخصة التشغيل و تعديلاتها، والسجل الصناعي للمنشآت الصناعية، وغيرها من الخدمات التى تقدمها الهيئة.

وذلك في إطار استراتيجية اللامركزية التي تنتهجها الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتيسير وإنهاء الإجراءات للمستثمر الصناعي.

جانب من الافتتاح

وأشارت رئيس الهيئة إلى أن ذلك يأتي تنفيذاً لسياسة وزارة التجارة والصناعة نحو توفير الخدمات للمستثمرين الصناعيين داخل محافظاتهم على مستوى الجمهورية وتيسير الإجراءات، فضلاً عن تبنى الهيئة لخطة شاملة لتطوير كافة فروعها القائمة واستحداث فروع جديدة للتيسير على المستثمرين في الحصول على خدمات الهيئة في ضوء الربط الإلكتروني لكافة فروع الهيئة ومكاتبها مع المقر الرئيسي والميكنة الإلكترونية للإجراءات.

جانب من الافتتاح

وأضافت بأن بعد افتتاح فرع البحيرة اليوم، وصل إجمالي عدد فروع ومكاتب الهيئة الإقليمية على مستوى الجمهورية إلى 29 فرع ومكتب، كاشفة عن افتتاح فرع جديد للهيئة بمحافظة كفر الشيخ الأسبوع المقبل ليصل إجمالى فروع الهيئة ومكاتبها الإقليمية إلى ٣٠ فرع ومكتب.

افتتاح فرع هيئة التنمية الصناعية

وخلال الافتتاح أعلنت رئيس الهيئة بأنه تقرر تفويض كافة فروع الهيئة بإصدار السجل الصناعي المشروط علاوةً على الخدمات المقدمة حالياً تيسيراً على المستثمرين، حيث يمنح هذا القرار مزيد من الصلاحيات لمديري الفروع والمكاتب الإقليمية مما يخدم توجهات وزارة التجارة والصناعة نحو تفعيل فروع الهيئة العامة للتنمية الصناعية للقيام بمهام المقر الرئيسي وتقديم خدمة متكاملة للمستثمرين.