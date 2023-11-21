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الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سيف الجزيري ينتظم في تدريبات الزمالك الجماعية استعدادا لمواجهة أبو سليم الليبي

سيف الجزيري
سيف الجزيري
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انتظم التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الثلاثاء، التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعداداً لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشارك الجزيري في التدريبات الجماعية للفريق بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بشد في العضلة الخلفية، ليصبح جاهزاً من الناحية الطبية للمشاركة في التدريبات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

سيف الدين الجزيري الزمالك كأس الكونفدرالية الأفريقية
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