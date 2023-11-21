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الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محاكاة الانتخابات الرئاسية بمشاركة 80 طفلا في بورسعيد

محاكاة الانتخابات
محاكاة الانتخابات الرئاسية
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شهدت الدكتورة هالة عبدالسلام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، محاكاة لإجراءات الانتخابات الرئاسية نفذها 80 طفلا من روضة مدرسة الحديدي والنادي الرسمية للغات بنطاق إدارة جنوب التعليمية.

وأكدت وكيل أول الوزارة أن أطفال الروضة قدموا نموذجا للمحاكاة مبهرا وغير مسبوق، وقاموا بتجسيد مشهدا انتخابيا يضاهي واقع الاستحقاقات الدستورية بكل تفاصيله، لافتة إلى أن هذا المشهد يسهم بشكل فعال في بناء شخصية المواطن المصري وفقا لرؤية مصر 2030.

وأشارت إلى أن مشاركة الأطفال في هذا الحدث ترسخ وتعزز انتماءهم وولائهم للوطن منذ نعومة أظافرهم وتعودهم على ممارسة حقوقهم كمواطنين فيما بعد تحت مظلة الإطار الشرعي الذي يكفله الدستور والقانون، موجهة الشكر والتقدير لكل القائمين على هذا الحدث الفريد.

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