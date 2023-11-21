جبالي برفع أعمال الجلسة العامة للنواب

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، بعد نظر 16 طلب إحاطة بشأن إجراءات الحكومة لمواجهة محاولات التهجير القسري لأهالي قطاع غزة.

ولم يحدد رئيس مجلس النواب، موعد عودة انعقاد الجلسات المقبلة.