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الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

جبالي برفع أعمال الجلسة العامة للنواب

جبالي
جبالي
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رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، بعد نظر 16 طلب إحاطة بشأن إجراءات الحكومة لمواجهة محاولات التهجير القسري لأهالي قطاع غزة.
ولم يحدد رئيس مجلس النواب، موعد عودة انعقاد الجلسات المقبلة. 

جبالي أعمال الجلسة العامة الجلسة العامة للمجلس
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