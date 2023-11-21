رصد وإزالة في المهد لمحاولات البناء المخالف بمراكز الشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص ورفع الإشغالات المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

ومن جانبها، قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالزنكلون لتنفيذ إزالة بالمهد خارج الحيز العمراني بكفر جمعة على مساحه ٢٠٠ متر عبارة عن مبنى مقام بالدبش الأبيض وتطبيق القانون على المخالفين.

كما تم إيقاف أعمال بناء سقف بعزبة بنى هلال مخالف لشروط الترخيص والبناء والتنظيم، وبالوحدة المحلية ببيشة قايد بنطاق مركز ومدينة الزقازيق تم شن حملة إزالة خارج الحيز العمرانى عبارة عن فك شدة خشيبة لمبنى على مساحة ١٠٠م مخالف لشروط البناء وتطبيق القانون على المخالفين.

وتمكنت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم من تنفيذ إزالة بنطاق الوحدة المحلية بقرموط صهبرة عبارة عن حجرة مُقامه بالمخالفة على مساحة ٩م على أرض زراعية خارج الحيز العمراني وتم اتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المخالفين.