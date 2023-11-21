اليوم.. "الوطنية للانتخابات" ووزارة الرياضة توقعان بروتوكول تعاون لتوعية وتثقيف الشباب

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، عن إبرام برتوكول تعاون بين الهيئة ووزارة الشباب والرياضة، بشأن توعية وتثقيف الشباب عن دور الهيئة الوطنية للانتخابات، وأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية والحياة السياسية.

ومن المقرر أن يتم توقيع البروتوكول، اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً بمقر مركز التعليم المدني بالجزيرة.

جدير بالذكر أن الهيئة، وجهت خطابا إلى وزارة التربية والتعليم، لتجهيز المدارس التى من المقرر أن يعقد بها لجان انتخابية، وفقًا لقرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية، والمتضمن مواعيد الانتخابات داخل مصر بأيام الأحد والاثنين والثلاثاء، الموافق 10 /11/12 من ديسمبر 2023، وفي حالة الإعادة تجري عملية الانتخابات أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء الموافق 8 / 9 /10 من يناير 2024.

ونوه الخطاب الموجه إلى وزارة التربية والتعليم، إلى ضرورة تجهيز المدارس التي سيتم بها عملية الاقتراع وإخلاؤها من أي عملية تعليمية أو خلافة، خلال أيام الاقتراع التي تم الإشارة إلى موعدها، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق في هذا الشأن مع المحافظ للوصول إلى أعلي مستوى أداء في هذا الشأن.