هدنة وشيكة في غزة| وقف إطلاق النار لمدة 5 أيام وإطلاق سراح 50 إسرائيليا مقابل 300 فلسطيني

أعلنت حركة حماس قرب التوصل لاتفاق هدنة مع إسرائيل، الذي يشمل وقف إطلاق النار لمدد محددة في قطاع غزة وتبادل أسرى ودخول مساعدات.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعطى المستوى السياسي الإسرائيلي "الضوء الأخضر" لوقف إطلاق النار لبضعة أيام في إطار صفقة إطلاق سراح الأسرى مع حماس.

ووفقا لصحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، يقدر وزراء في الحكومة الإسرائيلية أن الصفقة - إذا تم تنفيذها - ستتم بحلول النهاية من الأسبوع.

وبحسب وسائل الإعلام العبرية فأن الاتفاق قد يتضمن وقف النار لمدة 5 أيام، وإطلاق سراح نحو 50 أسيرا إسرائيليا مقابل نحو 300 أسير فلسطيني.

وقالت وسائل الإعلام أن إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين قد يتم على مراحل بواقع 10 لأسرى لكل يوم خلال أيام الهدنة الخمسة المتفق عليها مع دخول أكثر من 300 شاحنة محملة بالأغذية والمواد الطبية والوقود.

في السياق، أعلنت وزارة الخارجية القطرية، أن التهدئة بين إسرائيل وحركة حماس وصلت إلى مرحلة نهائية، مبينة أنه سيتم الإعلان عن معالم الاتفاق في الوقت المناسب.

وأكدت الخارجية القطرية أنه هناك حالة تفاؤل بالوصول إلى هدنة تؤدي إلى وقف إطلاق النار في غزة"، مشددة على أن "الأولوية الآن لإيقاف الحرب ولا حديث حالياً عن مصير غزة ما بعد الحرب".

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، قد أعلن أن الحركة سلمت ردها لمصر وقطر بشأن الهدنة مع إسرائيل، مؤكدا الاقتراب من التوصل لاتفاق.

في غضون ذلك، أعلن جيش الإسرائيلي، أنه أصبح بإمكان جميع سكان المستوطنات التي تبعد أكثر من 4 كيلومترات عن حدود قطاع غزة العودة إلى منازلهم.

يذكر أنه قبل هذا القرار، كان على جميع سكان المستوطنات التي تبعد مسافة سبعة كيلومترات عن حدود القطاع أن يقوموا بإخلاء منازلهم.