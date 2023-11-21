رئيس الوزراء من البرلمان: أي سيناريو يستهدف نزوح الفلسطينيين سيكون له رد حاسم من مصر

الثلاثاء 21/نوفمبر/2023 - 01:31 م

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التحية للشعب الفلسطيني على صموده في مواجهة الاحتلال، مؤكدًا أن مصر تبذل جهودا كبيرة لوقف إطلاق النار، والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء الرد على 16 طلب إحاطة بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

وقال: مصر لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حماية وصون حدودها، متابعا: أي سيناريو يستهدف نزوح الفلسطينيين، سيكون لها رد حاسم من مصر وفقا للقانون الدولي.

وأكد أن موقف مصر ثابت من الالتزام باتفاقية السلام، ولكن في المقابل إسرائيل وما تقوم به في فلسطين يمثل تهديدا للأمن المصري.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن أي تهجير قسري لأهالي قطاع غزة يمثل تهديدا واضحا للدولة المصرية.

وأكد مدبولي، أن مصر تتمسك برفض التهجير لأهالي فلسطين، مشيرا إلى أن كافة المسئولين في مصر وجهوا رسائل لكل المسئولين على المستوى الدولي وجهوا رسالة تحذير من التصاعد في فلسطين.

وأشار إلى أن تهجير أهالي فلسطين معناه تصفية القضية الفلسطينية، وهو أمر غير مقبول تماما، مؤكدا أن مصر تتمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.