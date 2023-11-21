الأوبرا الكوميدية "الإمبريزاريو" بمسرح الجمهورية

تقدم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة تحية شمس الدين، الأوبرا الكوميدية القصيرة "الإمبريزاريو" للموسيقار النمساوى العالمى موتسارت، بعد غياب استمر أكثر من 12 عاما، وذلك فى الثامنة مساء يومي الخميس والجمعة 23 ، 24 نوفمبر الجاري، على مسرح الجمهورية.

هذا إلى جانب عدد من الأغانى التى تضمنتها أشهر أوبراته، وذلك في حفلين يقاما بمصاحبة عازف البيانو جريج مارتن، ومن إخراج حازم طايل

يأتي ذلك استمرارا لخطة دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر والهادفة إلى إعادة إنتاج نوادر الأعمال العالمية فى مختلف أشكال الفنون الجادة.

"الإمبريزاريو" تعني في اللغة الإنجليزية متعهد الحفلات أو وكيل الفنانين وانتهى موتسارت من كتابة موسيقاها عام 1768 وصاغها شعرًا جوتليب ستيفان الأصغر وعرضت لأول مرة في قصر شونبرون بفيينا 1787، وتدور أحداثها في فصل واحد حول المتاعب والمواقف الغريبة التي يواجهها وكيل الفنانين أثناء محاولته الجمع بين نجمتي غناء في عمل فني واحد ومحاولاته للسيطرة علي غرورهما وإرضائهما معا.

يؤدى الادوار الرئيسية داليا فاروق بالتبادل مع انجي محسن فى دور ساحر القلب مدام هارتميلت، وفيرونيا فيليب بالتبادل مع أميرة رضا فى دور رنين الفضة، ومينا رفائيل بالتبادل مع إبراهيم ناجي فى دور وكيل الفنانين، وتامر توفيق بالتبادل مع اسامة جمال فى دور مستر بوف.

أما الفاصل الأول يضم مقتطفات من أغانى أشهر أوبرات موتسارت منها: دون جيوفاني، وهكذا يفعلن جميعا، والناي السحري، والاختطاف من السرايا، وباستيان تحت باستيان.. وغيرها .

وقد تكونت فرقة أوبرا القاهرة رسميا عام 1964 ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاؤها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.