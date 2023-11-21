معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأربعاء

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

ويشهد الاربعاء شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القـناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 للعظمى 18 درجة، وعلى السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 17 درجة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 29 للعظمى والصغرى 19 وعلى شمال الصعيد 26 والصغرى 15، وعلى جنوب الصعيد 28 للعظمى 18 درجة.