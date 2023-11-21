أحمد فريد يبدأ تصوير "وبينا ميعاد 2".. ويستمر في دعم أهالي غزة

بدأ الفنان أحمد فريد تصوير أحداث دوره في مسلسل "وبينا ميعاد 2" وهو من بطولة الفنانة شيرين رضا، والفنان صبري فواز، وعدد كبير من نجوم الفن ومن إخراج هانى كمال، فى عدة مناطق متفرقة بالإضافة إلى الديكور الأساسي للعمل، استعدادا لعرضه خلال الموسم الدرامي الشتوي عبر شبكة قنوات DMC ومنصة WATCH IT الرقمية.

ويجسد فريد دور مذيع يقع في غرام أروى شقيقة شيرين رضا، وتدور بينهم قصة حب حتى تقع مفاجأة في نهاية الأحداث.

فيما قرر أحمد فريد مد مدة حملته التي تقوم بجمع مساعدات لأجل أهالي غزة إلى نهاية الشهر الحالي، وذلك رغبًا منه في تقديم أكبر كم من المساعدات وهي حملة بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري.

وكانت قد وطرح أحمد فريد ثلاث لوحات فنية «ديجتال» بعنوان «الصرخة، الحرية، الأمل»، وسيتمكن الجمهور من تقديم التبرع من خلال شراء تلك اللوحات، والتي تعتبر تبرع لجمعية الهلال الأحمر من أجل دعم مواطني غزة.