"الصحة": برنامج تدريبي لأطباء النساء والتوليد على الاستخدام الأمثل لوسائل تنظيم الأسرة

أكد الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العليا للتخصصات الصحية بوزارة الصحة والسكان، أن الزمالة المصرية تمثل الذراع التعليمية والتدريبية للأطباء على اختلاف تخصصاتهم، مؤكدا أن الوزارة تقدم أحدث المناهج التعليمية للفريق مشيرا إلي أن الطبيب المصرى يتميز بقدرات ومهارات رفيعة المستوى .

وقال الدكتور حسام حسنى ، خلال فعاليات توقيع برتوكول تعاون بين اللجنه العليا للتخصصات الصحية بالوزارة ومجموعة أكديما التابعة للوزارة لاطلاق أكبر برنامج تدريبى لأطباء النساء والتوليد على أحدث برتوكولات استخدام وسائل تنظيم الأسرة والصحة الانجابية أن التدريب والتعليم الطبى منهجا لوزارة الصحة والسكان وذلك لرفع كفاءة العنصر البشرى وضمان سلامة المريض وتقديم خدمة طبية مميزة للمريض فى المنشآت الطبية .

ومن جانبها قالت الدكتورة ألفت غراب رئيس مجموعة أكديما للأدوية التابعة لوزارة الصحة والسكان ، أن استراتيجية المجموعة تستهدف تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية نحو توطين صناعة الدواء خاصة الأدوية الحيوية مثل أدوية الأورام وغيرها من الأدوية المتطورة مشيرة إلي أنن تستهدف تحقيق الإكتفاء الذاتى من وسائل تنظيم الأسرة، مؤكدة إلي أن المجموعة عملت على توفير الأدوية بأقل من 50% من سعر نظيرتها المستوردة فى السوق المحلى .

وأوضحت الدكتورة ألفت غراب أن المجموعة توفر أكثر من 1200 مستحضر دوائى للسوق المحلى ومستشفيات وزارة الصحة والسكان، مضيفة أن المجموعة تنتج أكثر من 36 مجموعة دوائية في السوق المحلى وذلك حرصا على توفير المنتج المصرى والاعتماد علية .

وقال الدكتور فتحى إبراهيم رئيس أكديما التابعة لوزارة الصحة والسكان إن التعاون على أهمية التعاون فى محور التدريب والتعليم الطبى المستمر ، مضيفا أنه تم اليوم اطلاق أكبر برنامج تدريبى لاطباء الزمالة المصرية للتدريب على أحدث برتوكولات استخدام وسائل تنظيم الأسرة ودعم الصحة الانجابية وذلك اتساقا مع توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والاستراتيجية الوطنية للسكان والمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية .

و أوضح أنه يتم التوسع فى تسجيل وإنتاج أحدث وسائل تنظيم الأسرة طبقا لأعلى معايير الجودة دعما للدولة وتوفير قيمة الفاتورة الاستيرادية بتوفير الادوية محليا بديلا عن الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتى كما نستهدف تعزيز التصدير للخارج كأحد ادوات زيادة النقد الأجنبى.





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