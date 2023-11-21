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الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

حنفي جبالي: موقف أعضاء "النواب" يتماشى مع رؤية الدولة في دعم فلسطين

حنفي الجبالي
حنفي الجبالي
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قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن الجلسة جاءت بناء على 16 طلب إحاطة مقدمة لرئيس مجلس الوزراء من أجل حضوره ومناقشته في الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة إزاء منع التهجير القسري للفلسطينيين وكذلك الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تصاعد الأحداث في غزة.

وأضاف «جبالي»، خلال حواره مع فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الطلبات مقدمة من النواب من مختلف الأحزاب والاتجاهات والمستقلين، وهذا الموقف يتماشى مع موقف مصر، مشيرا إلى أن طلبات الإحاطة مقدمة من نواب الشعب وبالتأكيد هذا هو اتجاه الشعب المصري.

وتابع: «هذا الاتجاه يتماشى مع القيادة والدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية ومنع تصفيتها، وموقف الدولة تجاه ذلك ثابت لا يتزحزح ولا يتغير».

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