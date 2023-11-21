مصر ترسل الدفعة الـ 25 من المساعدات الفلسطينية لغزة

قال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء اليوم الثلاثاء، إن الهلال الأحمر المصري أرسل اليوم 170 شاحنة مساعدات فلسطينية لقطاع غزة عبر معبر رفح البري عقب إنهاء إجراءات عبورها بمعبر العوجا التجاري وهي الدفعة الخامسة والعشرين من المساعات الفلسطينية تحمل أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية وحليب الأطفال والمياه المعدنية وقد تم أمس إدخال 62 شاحنة لقطاع غزة عبر معبر رفح الفلسطيني كما جرى اليوم إدخال شاحنتي وقود لقطاع غزة تابعتين للاونوروا تحمل 70 ألف لتر وقود .

وشهد معبر رفح البري أمس الثلاثاء عبور 5 جرحى فلسطينيين و36 مريض سرطان و26 طفلا من الخدج و5 ممرضين مصاحبين للحالات المرضية و43 مرافق من ذويهم عبروا للجانب المصري في حضور وزير الصحة المصري الدكتور خالد عبد الغفار للإشراف على نفل الأطفال الخدج للقاهرة بالإسعاف الطائر طبقا لتوصيات رئيس الجمهورية كما استقبلت مصر 552 من حاملي الجنسيات المزدوجة و16 امارتيا ضمن وفد امارتي سبق عبوره لغزة .

كما سمحت مصر بادخال شاحنتي وقود امس تحمل 70 الف لتر سولار وعبور وفد اردني كبير يضم 203 فردا بينهم ولي عهد الاردن الامير الحسين بن عبد الله للاشراف علي اقامة مستشفي ميداني اردني بقطاع غزة كما عبر وفد اغاثي اماراتي لقطاع غزة يضم 17 فردا للاشراف علي اقامة مستشفي ميداني اماراتي بخان يونس بقطاع غزة .

وواصلت السلطات المصرية اليوم الثلاثاء اعادة فتح معبر رفح البري وتم ادخال شاحنتي وقود لغزة تحمل 70 الف لتر سولار وجار استقبال جرحى غزة وحاملي الجنسيات المزدوجة إلى الجانب المصري .